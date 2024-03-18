Власти Белгорода опровергли сообщения о дефиците продуктов в магазинах

Информация о дефиците продуктов в магазинах Белгорода не соответствует действительности, заявила пресс-служба мэрии города.

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«Информация о том, что в продуктовых супермаркетах Белгорода заканчивается продовольствие, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что фейки распространяют злоумышленники, которые хотят посеять панику среди населения. Местных жителей призвали доверять только проверенной информации

Вечером 18 марта силы противовоздушной обороны сбили восемь воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате падения обломков в городе повреждена кровля двух промышленных помещений и автомобиль, а также выбиты окна в учреждении здравоохранения, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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