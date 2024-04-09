Власти Башкирии опровергли информацию о том, что в Уфе девочку назвали Кириллом
Информация о том, что родившуюся в Уфе девочку назвали Кириллом, не соответствует действительности. Об этом заявили в госкомитет Башкирии по делам юстиции.
Ранее в СМИ появились сообщения, что новорождённой девочке дали мужское имя. Заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась в Минюст с просьбой провести проверку.
Власти Башкирии указали, что произошла техническая ошибка, и имя Кирилл было присвоено новорождённому мальчику.
«Некорректные сведения на информационно-аналитическом портале ЕГР ЗАГС отобразились в связи с технической ошибкой при указании пола новорождённого ребёнка», — говорится в сообщении госкомитета республики по делам юстиции.
Ранее в правительстве Москвы заявили, что в список самых необычных имен, которыми москвичи назвали своих детей в 2023 году, вошли Малина, Фея, Благодария, Зима и Семислав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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