Власти Астаны предложили «расстрелять» самокатчиков и велосипедистов

Власти Астаны в ходе городского заседания, на котором обсуждался вопрос благоустройства тропинок в столичных парках, предложили расстреливать самокатчиков и велосипедистов, которые портят дорожки, сообщает Zakon.kz.

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«Как будем отмывать следы от самокатов… Есть же у нас такая тема. Как будем отмывать следы на брусчатке от самокатчиков?» — задался вопросом заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов.

Кто-то из присутствующих на заседании предложил запретить самокаты.

«Расстрелять надо», — пошутил в ответ Нуркенов.

Ранее стало известно, что в России выросло количество смертельных аварий, случившихся по вине водителей мопедов и приравненных к ним транспортных средств, напоминает «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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