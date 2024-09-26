Власти Астаны предложили «расстрелять» самокатчиков и велосипедистов
26 сентября 202418:14
Власти Астаны в ходе городского заседания, на котором обсуждался вопрос благоустройства тропинок в столичных парках, предложили расстреливать самокатчиков и велосипедистов, которые портят дорожки, сообщает Zakon.kz.
«Как будем отмывать следы от самокатов… Есть же у нас такая тема. Как будем отмывать следы на брусчатке от самокатчиков?» — задался вопросом заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов.
Кто-то из присутствующих на заседании предложил запретить самокаты.
«Расстрелять надо», — пошутил в ответ Нуркенов.
Ранее стало известно, что в России выросло количество смертельных аварий, случившихся по вине водителей мопедов и приравненных к ним транспортных средств, напоминает «Профиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru