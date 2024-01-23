Власти Алтая намерены платить за доносы на пьяных водителей
Власти Алтая готовы материально поощрять местных жителей за информирование сотрудников правоохранительных органов о нетрезвых водителях. Соответствующий законопроект внес в Государственное собрание (парламент) республики её глава Олег Хорохордин.
Согласно инициативе, величину и порядок выплаты денежного поощрения будет определять региональное правительство. Средства на эти цели предполагается зафиксировать в бюджете республики.
Ранее похожую идею обнародовали власти Пермского края. Там за доносы на пьяных водителей обещают платить по пять тысяч рублей. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», деньги будут переводить после подтверждения ГИБДД полученных данных о нарушителе правил дорожного движения.
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