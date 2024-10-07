Власти Алтайского края опровергли информацию о нехватке препарата от шизофрении

Власти Алтайского края опровергли информацию о нехватке препарата от шизофрении, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

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Ранее о нехватке препаратов сообщил Telegram-канал Mash. В региональном Минздраве сообщили, что в аптеках доступно более трех тысяч упаковок «Сульпирида», а в медучреждениях - еще 1,5 тысячи упаковок.

Психиатры отмечают, что «Сульпирид» не является основным препаратом для лечения пациентов с психическими расстройствами шизофренического спектра, по словам врачей, он индивидуально используется в «единичных случаях», указали в региональном Минздраве.

Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что контрафакт онкопрепаратов в стране снизился в десять раз за последние пять лет благодаря государственной системе цифровой маркировки «Честный знак», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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