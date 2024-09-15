Мурашко: Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают

Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что главное для граждан – это начать лечение вовремя, для этого при плохом самочувствии следует обращаться к врачу.

Инфекционист Коновалов рассказал об опасности варианта коронавируса FLiRT

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России отмечается резкое увеличение вариантов возбудителя COVID-19, которые способны обходить иммунитет. Отмечается, что в последние две-три недели в РФ в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT.

В России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в конце сентября-начале октября он будет спадать, однако к тому времени будет поджидать волна гриппа, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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