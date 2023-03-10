Власти Адыгеи ввели запрет на использование беспилотников

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что запрет будет действовать о отмены в регионе режима повышенной готовности.

В указе отмечается, что использовать беспилотники разрешается только органам госвласти и подведомственным им организациями, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, местному самоуправлению, а также организациям и гражданам, работающим по договору с указанными органами.

Ранее запрет на использование беспилотных летательных аппаратов ввели на территории республики Удмуртия, сообщает НСН.