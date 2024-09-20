Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук отпущен после допроса

Следователи освободили сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука, задержанного ранее по делу о стрельбе в офисе компании, повлекшей жертвы и ранения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что находится в шоке, но надеется на объективное расследование инцидента.

Бакальчук выразил уверенность, что виновные будут наказаны, и заявил о готовности оказать поддержку пострадавшим.