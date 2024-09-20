Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук отпущен после допроса

Следователи освободили сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука, задержанного ранее по делу о стрельбе в офисе компании, повлекшей жертвы и ранения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что находится в шоке, но надеется на объективное расследование инцидента.

Бакальчук выразил уверенность, что виновные будут наказаны, и заявил о готовности оказать поддержку пострадавшим.

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В результате инцидента, который произошел в офисе Wildberries в Романовом переулке, пострадали семь человек, среди которых двое сотрудников правоохранительных органов. Два человека погибли.

Татьяна Бакальчук, жена Владислава, заявила, что группа под руководством ее мужа и других подозреваемых пыталась захватить офисы Wildberries, опровергнув его слова о запланированных в офисе переговорах. Она охарактеризовала произошедшее как неудачную попытку рейдерского захвата, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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