Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук отпущен после допроса
Следователи освободили сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука, задержанного ранее по делу о стрельбе в офисе компании, повлекшей жертвы и ранения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что находится в шоке, но надеется на объективное расследование инцидента.
Бакальчук выразил уверенность, что виновные будут наказаны, и заявил о готовности оказать поддержку пострадавшим.
В результате инцидента, который произошел в офисе Wildberries в Романовом переулке, пострадали семь человек, среди которых двое сотрудников правоохранительных органов. Два человека погибли.
Татьяна Бакальчук, жена Владислава, заявила, что группа под руководством ее мужа и других подозреваемых пыталась захватить офисы Wildberries, опровергнув его слова о запланированных в офисе переговорах. Она охарактеризовала произошедшее как неудачную попытку рейдерского захвата, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru