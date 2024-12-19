Владислав Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries в РВБ

Никаких других подробностей процесса, который проходил в закрытом режиме, он не представил.

Известно лишь, что истец намерен продолжить борьбу за компанию и подать апелляцию.

Ранее Татьяна Ким обвинила Владислава Бакальчука в угрозе бизнесу и хищении 37 млрд рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

