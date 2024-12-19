Владислав Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries в РВБ
Арбитражный суд Московской области отказал сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска к бывшей супруге Татьяне Ким о передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ» - объединенную компанию Wildberries и Russ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Никаких других подробностей процесса, который проходил в закрытом режиме, он не представил.
Известно лишь, что истец намерен продолжить борьбу за компанию и подать апелляцию.
Ранее Татьяна Ким обвинила Владислава Бакальчука в угрозе бизнесу и хищении 37 млрд рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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