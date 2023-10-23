Владимиру Соловьеву присвоили звание Героя ДНР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин присвоил телеведущему Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.
«Помимо информационного фронта, на котором Владимир Рудольфович активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО — часто на передовой», — отметил Пушилин.
Глава ДНР передал Соловьеву поздравления и благодарность от жителей региона.
Ранее президент Владимир Путин поздравил Владимира Соловьева с днем рождения. Глава государства отметил, что «талантливые, неординарные» проекты журналиста вызывают большой интерес, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Водителям разрешили размещать квадратные номера на автомобилях спереди
- В США машина въехала в толпу людей на пропалестинской акции
- «Известия»: В России установят единое время запрета на шум в домах
- Владимиру Соловьеву присвоили звание Героя ДНР
- Китай проведет военные учения в Бохайском заливе
- Гонщики Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США «Формулы-1»
- В ЦАХАЛ заявили, что наземной операции не будет в случае освобождения пленных
- Роскачество предупредило о рисках использования купленных в Сети промокодов
- ВОЗ: В Египет прибыли дополнительные медикаменты для Газы
- ВСУ потеряли более 200 солдат и танк на Южно-Донецком направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru