Владимиру Соловьеву присвоили звание Героя ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин присвоил телеведущему Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

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«Помимо информационного фронта, на котором Владимир Рудольфович активно поддерживает Донбасс долгие годы противостояния, он весь период СВО — часто на передовой», — отметил Пушилин.

Глава ДНР передал Соловьеву поздравления и благодарность от жителей региона.

Ранее президент Владимир Путин поздравил Владимира Соловьева с днем рождения. Глава государства отметил, что «талантливые, неординарные» проекты журналиста вызывают большой интерес, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Денис ПушилинДНРЖурналистыВладимир Соловьев

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