Соловьев уволил Сатановского и извинился перед Захаровой

В Сети появилось видео, в котором Сатановский говорит, что Захарова якобы «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».

«Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала», — отметил Соловьев.

Он также принес свои извинения МИД РФ, Богданову и Захаровой .

Евгений Сатановский - президент научного центра «Институт Ближнего Востока». На фоне обострения палестино-израильского конфликта выступает на стороне Иззаиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





