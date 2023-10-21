Соловьев уволил Сатановского и извинился перед Захаровой

Главный редактор канала «Соловьев LIVE» Владимир Соловьев уволил востоковеда Евгения Сатановского со своего канала после оскорбительных высказываний в адрес Министерства иностранных дел России, замглавы МИД Михаила Богданова и официального представителя ведомства Марии Захаровой. Об этом телеведущий заявил в своем Telegram-канале.

Сатановский сравнил войну на Ближнем Востоке с началом Первой мировой

В Сети появилось видео, в котором Сатановский говорит, что Захарова якобы «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».

«Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала», — отметил Соловьев.

Он также принес свои извинения МИД РФ, Богданову и Захаровой .

Евгений Сатановский - президент научного центра «Институт Ближнего Востока». На фоне обострения палестино-израильского конфликта выступает на стороне Иззаиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФИзраильЕвгений СатановскийВладимир Соловьев

Горячие новости

Все новости

партнеры