Соловьев уволил Сатановского и извинился перед Захаровой
Главный редактор канала «Соловьев LIVE» Владимир Соловьев уволил востоковеда Евгения Сатановского со своего канала после оскорбительных высказываний в адрес Министерства иностранных дел России, замглавы МИД Михаила Богданова и официального представителя ведомства Марии Захаровой. Об этом телеведущий заявил в своем Telegram-канале.
В Сети появилось видео, в котором Сатановский говорит, что Захарова якобы «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».
«Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала», — отметил Соловьев.
Он также принес свои извинения МИД РФ, Богданову и Захаровой .
Евгений Сатановский - президент научного центра «Институт Ближнего Востока». На фоне обострения палестино-израильского конфликта выступает на стороне Иззаиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru