Блогер Васильев ушел с канала «Соловьев LIVE» из-за выгорания

Блогер Стас Васильев (известный как «Ай, как просто!») объявил об уходе с канала «Соловьев LIVE», где вел передачу «Стас LIVE». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, пояснив, что причиной стало желание больше уделять времени своим «документалкам».

По словам блогера, он взвалил на себя чересчур много обязательств, что привело к выгоранию. Васильев добавил, что в результате не смог реализовывать свои творческие идеи «на сто процентов».

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Блогер поблагодарил телеведущего Владимира Соловьева и его команду, назвав их «классными ребятами», с которыми «было весело».

Васильев начал вести программу «Стас LIVE» с марта 2023 года. В ней он комментировал общественно-политические события и обсуждал их со спикерами. Некоторые СМИ называют Васильева «Соловьёвым для молодёжи» за отстаивание прокремлёвской политики.


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ФОТО: РИА Новости
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