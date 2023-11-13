Блогер Васильев ушел с канала «Соловьев LIVE» из-за выгорания
Блогер Стас Васильев (известный как «Ай, как просто!») объявил об уходе с канала «Соловьев LIVE», где вел передачу «Стас LIVE». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, пояснив, что причиной стало желание больше уделять времени своим «документалкам».
По словам блогера, он взвалил на себя чересчур много обязательств, что привело к выгоранию. Васильев добавил, что в результате не смог реализовывать свои творческие идеи «на сто процентов».
Блогер поблагодарил телеведущего Владимира Соловьева и его команду, назвав их «классными ребятами», с которыми «было весело».
Васильев начал вести программу «Стас LIVE» с марта 2023 года. В ней он комментировал общественно-политические события и обсуждал их со спикерами. Некоторые СМИ называют Васильева «Соловьёвым для молодёжи» за отстаивание прокремлёвской политики.
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