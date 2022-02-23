Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества посетил Александровский сад, где почтил память павших воинов минутой молчания, сообщает РИА Новости.
Российский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В финале церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли оркестр и рота почётного караула.
Ранее Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества и отметил, что вооружённые силы РФ служат надёжной гарантией национальной безопасности, сообщает RT.
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