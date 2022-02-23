Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества посетил Александровский сад, где почтил память павших воинов минутой молчания, сообщает РИА Новости.

Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Российский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В финале церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли оркестр и рота почётного караула.

Ранее Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества и отметил, что вооружённые силы РФ служат надёжной гарантией национальной безопасности, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КремльДень Защитника ОтечестваВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры