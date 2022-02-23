Михаил Мишустин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Глава правительства отметил, что 23 февраля в России отдают дань уважения тем, кто стоит на страже безопасности страны.

«Тем, кто противостоит любым угрозам, охраняет покой и мирную жизнь миллионов наших граждан. Трудится на благо развития и процветания России», - подчеркнул он.



Также Мишустин поздравил россиян с Днём защитника отечества и пожелал успехов, здоровья и благополучия.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении отметил, что обеспечение обороноспособности страны остаётся важнейшей государственной задачей, сообщает RT.

