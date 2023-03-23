Владимир Путин учредил медаль «За храбрость»
Президент РФ Владимир Путин учредил медаль «За храбрость», соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что новой медалью будут награждать «за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».
Уточняется, что у медали «За храбрость» будет две степени, наградить ей могут как граждан РФ, так и иностранцев и лиц без гражданства. В указе отмечается, что награждение может быть произведено посмертно.
Ранее в Международный женский день Путин в Кремле вручил ордена, медали и знаки о присвоении почётных званий выдающимся женщинам России, сообщает RT.
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