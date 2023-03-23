Владимир Путин учредил медаль «За храбрость»

В документе говорится, что новой медалью будут награждать «за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

Уточняется, что у медали «За храбрость» будет две степени, наградить ей могут как граждан РФ, так и иностранцев и лиц без гражданства. В указе отмечается, что награждение может быть произведено посмертно.

Ранее в Международный женский день Путин в Кремле вручил ордена, медали и знаки о присвоении почётных званий выдающимся женщинам России, сообщает RT.