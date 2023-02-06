Артиста Пускепалиса посмертно наградили Орденом Мужества

В указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что актёр и театральный режиссёр был удостоен награды «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга».

Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области в сентябре 2022 года, сообщает RT. Автомобиль Ford Transit, в котором артист вёз на Донбасс гуманитарную помощь, на 201 км автодороги М-8 «Холмогоры» столкнулся с грузовиком, напоминает НСН.