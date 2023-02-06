Артиста Пускепалиса посмертно наградили Орденом Мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса.

Сквер в центре Донецка назвали в честь актера Сергея Пускепалиса

В указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что актёр и театральный режиссёр был удостоен награды «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга».

Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области в сентябре 2022 года, сообщает RT. Автомобиль Ford Transit, в котором артист вёз на Донбасс гуманитарную помощь, на 201 км автодороги М-8 «Холмогоры» столкнулся с грузовиком, напоминает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Владимир ПутинНаградаНародный АртистАктеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры