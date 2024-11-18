Владимир Путин продлил полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ
Президент РФ Владимир Путин продлили полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, полномочия 85-летнего Садовничего, который должность ректора МГУ 32 года были продлены ещё на пять лет.
Ранее Путин присвоил Садовничему звание Героя Труда «за выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную политическую деятельность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Также глава государства поздравил профессора с 85-летием, отметив, что во многом благодаря ректору МГУ стал «центром притяжения для талантливой и целеустремленной молодежи».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru