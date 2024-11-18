Владимир Путин продлил полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ

Согласно документу, полномочия 85-летнего Садовничего, который должность ректора МГУ 32 года были продлены ещё на пять лет.

Ранее Путин присвоил Садовничему звание Героя Труда «за выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную политическую деятельность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также глава государства поздравил профессора с 85-летием, отметив, что во многом благодаря ректору МГУ стал «центром притяжения для талантливой и целеустремленной молодежи».

