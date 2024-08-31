Садовничий заявил, что средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет в МГУ достиг 86,10
Средний результат Единого государственного экзамена для поступления в МГУ имени М.В.Ломоносова на бюджетную основу составил 86,1 балла. Об этом заявил на пресс-конференции ректор вуза Виктор Садовничий.
По его словам, средний балл ЕГЭ вырос по сравнению с прошлым годом. Согласно презентации ректора, в 2023 году средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет в МГУ составлял 84,94, в 2022-м — 86,38.
«У нас на некоторых факультетах есть отсечка: средний балл ЕГЭ должен быть не ниже чего-то. Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий балл, средний балл ЕГЭ», — цитирует Садовничего РИА Новости.
Кроме того, ректор отметил, что принципы и критерии проведения экзамена меняются, это влияет на средний балл ЕГЭ, поэтому не стоит абсолютизировать экзамен и его результаты.
Ранее министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что в регионы России было распределено 73% бюджетных мест в вузах на 2024/2025 учебный год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru