Путин пообещал ребёнку из Запорожской области поездку в Крым
Президент России Владимир Путин в ходе посещений выставочной зоны молодёжных проектов Дома молодёжи в Манеже принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».
Журналист Павел Зарубин выложил в своём Telegram-канале кадры, на которых глава государства снял с новогоднего дерева три открытки, в одной из которых восьмилетний мальчик из Запорожской области рассказал, что мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.
Российский лидер справедливо заметил, что дом Деда Мороза находится не на полуострове, а в другом месте, но что ему ответили, что это два разных желания.
«Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем», - сказал президент.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил мечту 13-летнего Мансура из Астраханской области, подарив ему майку с автографами игроков футбольного клуба «Спартак» и мяч, сообщает RT.
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