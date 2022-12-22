Путин пообещал ребёнку из Запорожской области поездку в Крым

Журналист Павел Зарубин выложил в своём Telegram-канале кадры, на которых глава государства снял с новогоднего дерева три открытки, в одной из которых восьмилетний мальчик из Запорожской области рассказал, что мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.

Российский лидер справедливо заметил, что дом Деда Мороза находится не на полуострове, а в другом месте, но что ему ответили, что это два разных желания.

«Хорошо. Отлично. Так мы и сделаем», - сказал президент.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил мечту 13-летнего Мансура из Астраханской области, подарив ему майку с автографами игроков футбольного клуба «Спартак» и мяч, сообщает RT.