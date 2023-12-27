Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что звание «наставник» должно звучать гордо, сообщает ТАСС.

Вице-мэр Ракова вручила Премию Москвы в области медицины командам столичных врачей

Выступая на заседании Госсовета, он предложил учредить в России ежегодную премию «Наставник года».

«Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все наши регионы - обращаюсь ко всем присутствующим здесь коллегам, руководителям регионов», - указал глава государства.

Ранее Министр культуры России Ольга Любимова заявила об учреждении Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияПремияНаградаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры