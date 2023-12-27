Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что звание «наставник» должно звучать гордо, сообщает ТАСС.
Выступая на заседании Госсовета, он предложил учредить в России ежегодную премию «Наставник года».
«Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все наши регионы - обращаюсь ко всем присутствующим здесь коллегам, руководителям регионов», - указал глава государства.
Ранее Министр культуры России Ольга Любимова заявила об учреждении Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru