Вице-мэр Ракова вручила Премию Москвы в области медицины командам столичных врачей

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова наградила лауреатов XX Премии города Москвы в области медицины, которая проводится при поддержке градоначальника Сергея Собянина.

В текущем году было зарегистрировано наибольшее — 98 — количество участников. Лауреатами стали специалисты и коллективы Боткинской больницы, медцентра «Коммунарка», больниц имени В.М. Буянова и Н.И. Пирогова, больницы №52, института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского, научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, кафедр медицинского института РУДН, национального исследовательского медуниверситета имени Н.И. Пирогова. Ключевую роль в выборе победителей сыграл Совет главных врачей столичного Департамента здравоохранения. Эксперты определили лауреатов тайным голосованием по итогам публичного представления работ.

«Благодаря вашему ежедневному труду миллионы москвичей становятся здоровее и счастливее. Вы настоящие профессионалы своего дела, но при этом никогда не останавливаетесь на достигнутом. Вы разрабатываете новые направления, которыми еще никто никогда не занимался», — обратилась к победителям Ракова.

Премию за организацию первых высокопотоковых эндоскопических центров по диагностике и лечению предопухолевых состояний и ранних форм рака желудка и толстой кишки присудили Зурабу Багателия (первому замглавврача по медчасти ГКБ им. С.П. Боткина), Владимиру Бедину (замглавврача по хирургической помощи ГКБ им. Боткина), Саиде Гаджиевой (замруководителя Депздрава), Андрею Жарову (главе эндоскопической службы – эндоскописту ММКЦ «Коммунарка»), Наталье Климовой (первому замглавы Московского центра развития социальных технологий), Ирине Коржевой (главе эндоскопического центра – эндоскописту ГКБ Боткина), Алексею Макарьянцу (руководителю департамента Информационно-аналитического центра в здравоохранении), Станиславу Орлову (главе эндоскопической службы – эндоскописту ГКБ им. В.М. Буянова), Денису Проценко (директору «Коммунарки»), Александру Саликову (главврачу ГКБ Буянова).

Кроме того, награду вручили за разработку инновационного лечебно-диагностического алгоритма при отосклерозе — новой клинико-рентгенологической классификации, на основании которой создали схему диагностики и лечения, повышающую эффективность реабилитации тугоухости и снижающую риск развития осложнений. Лауреатами стали сотрудники НИКИО им. Л.И. Свержевского: Евгений Гаров (зав. научно-исследовательским отделом микрохирургии уха), Елена Загорская (старший научный сотрудник), Виктория Зеленкова (ведущий науч. сотрудник), Елена Зеликович (завотделением лучевой диагностики-рентгенолог), Витаутас Эдуардо Киселюс (ст. научный сотрудник), Андрей Крюков (директор НИКИО), Наталья Кунельская (замдиректора по научной работе), Григорий Куриленков (врач-рентгенолог), Павел Сударев (замдиректора по медчасти), Ольга Федорова (ведущий научный сотрудник).

Премию также вручили за разработку лечебно-диагностического алгоритма лечения пациентов с нестабильными повреждениями костей таза. Награду получили Сергей Донченко (зав. травматологией № 27 ГКБ им. Боткина), Карен Егиазарян (завкафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии педиатрического факультета университета имени Пирогова), Артем Лыско (травматолог-ортопед травматологического отделения № 2 ГКБ №1).

Также премию за разработку и научное обоснование модели включения иммерсивных технологий в психологической реабилитации людей с инсультом и хронической болью, в которой применяют технологии виртуальной и дополненной реальности, вручили Анастасии Котельниковой (ведущему науч. сотруднику МНПЦ МРВСМ), Ирэне Погонченковой (директору МНПЦ), Анастасии Тихоновой (медпсихологу МНПЦ).

Награду за разработку методологии в выявлении и лечении почечно-клеточного рака трансплантированной почки — от лечения к происхождению заболевания — получили Теймур Исаев (уролог ГКБ №52) и Руслан Трушкин (зав. урологическим отделением - уролог ГКБ №52).

Кроме того, премию за создание технологии 3D-моделирования и аддитивного производства лицевых протезов присудили Самвелу Апресяну (профессору кафедры ортопедической стоматологии мединститута РУДН) и Александру Степанову (завкафедрой стоматологии факультета непрерывного медобразования учреждения).

