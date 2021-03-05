Песков: Путин «так или иначе» поздравит россиянок с 8 Марта

Владимир Путин «так или иначе» поздравит россиянок с Международным женским днем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент традиционно поздравляет женщин с 8 марта, пишет РИА Новости.

«Так или иначе, он сделает это и на этот раз», - подчеркнул представитель Кремля.