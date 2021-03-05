Песков: Путин «так или иначе» поздравит россиянок с 8 Марта

Владимир Путин «так или иначе» поздравит россиянок с Международным женским днем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент традиционно поздравляет женщин с 8 марта, пишет РИА Новости.

«Так или иначе, он сделает это и на этот раз», - подчеркнул представитель Кремля.

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Между тем, ранее партия «Коммунисты России» обратилась к депутатам Госдумы с предложением законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам 13-ю зарплату в Международный женский день. Предполагается, что инициатива затронет предприятия всех форм собственности. В случае одобрения данного законопроекта, Россия станет первой в мире страной, где женщина к 8 Марта получает от государства подарочные меры социальной поддержки.

Авторы инициативы отмечают, что аналогичную меру соцподдержки можно предусмотреть и для мужчин к 23 февраля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Праздник8 МартаВладимир ПутинДмитрий Песков
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