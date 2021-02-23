Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества, который глава государства назвал символом мужества и преданности Отчизне. Видеообращение российского лидера опубликовано на сайте Kremlin.ru.

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Ответственность за Отечество, его успешное развитие для тех, кто выбрал делом жизни его защиту, это чувство, по мнению президента, выходит на первый план. Военнослужащие обеспечивают национальную стабильность, суверенитет и национальную мощь Родины, защиту общества и каждого гражданина. Волю и отвагу российские военные доказали многократно в учениях и боевых условиях, отметил Путин.

«Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием», - заявил президент.

О росте авторитета вооруженных сил в стране свидетельствует то, что молодые люди стали выбирать воинскую службу как свою профессию.

Глава государство поблагодарил ветеранов и действующих военных за достойное исполнение своего долга.

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ФОТО: НСН//Андрей Поташой
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