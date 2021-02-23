Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Ответственность за Отечество, его успешное развитие для тех, кто выбрал делом жизни его защиту, это чувство, по мнению президента, выходит на первый план. Военнослужащие обеспечивают национальную стабильность, суверенитет и национальную мощь Родины, защиту общества и каждого гражданина. Волю и отвагу российские военные доказали многократно в учениях и боевых условиях, отметил Путин.

«Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием», - заявил президент.

О росте авторитета вооруженных сил в стране свидетельствует то, что молодые люди стали выбирать воинскую службу как свою профессию.

Глава государство поблагодарил ветеранов и действующих военных за достойное исполнение своего долга.

