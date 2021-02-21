Серийные поставки танка «Армата» в Российскую армию начнутся в 2022 году

«С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», - сообщил Терликов.

Он также отметил, что серийные контракты Между УВЗ и Минобороны РФ уже заключены, идут государственные испытания. По словам Терликова, их планируется завершить в течение двух лет. В конце 2021 года по одному из контрактов планируется поставить установочную партию машин, которую планируют оснастить новейшими боеприпасами.

«Разработкой нового боеприпаса для "Арматы" занимаются предприятия Росатома - научная элита, привлечен серьезный ресурс. Она синхронизирована с разработкой танка, в ходе государственных испытаний мы это состыковали и скоординировали. Установочная партия "Арматы" пойдет с этим боеприпасом», - цитирует Терликова Газета.ru.

Ранее планировалось начать комплектацию Российской армии «Арматой» в 2021 году. Об этом в конце прошлого года сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Срок поставок переносят уже в четвертый раз.

Напомним, Т-14 - танк третьего послевоенного поколения, единственный в мире. Его применяют для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником.

Ранее экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев в эфире НСН рассказал, что разработка беспилотного танка ведется со времен СССР. По его мнению, разработка роботизированных комплексов будет завершена в России через 10-30 лет. Так он прокомментировал сообщение о том, что новейший российский танк Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме.

