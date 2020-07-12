Владимир Путин поздравил работников рыбохозяйственной отрасли с Днем рыбака
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственной отрасли РФ с Днем рыбака. Поздравительную телеграмму опубликовал сайт Кремля в воскресенье, 12 июля.
«Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Он обладает солидным промышленным и технологическим ресурсом, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, решении насущных социальных проблем. Здесь всегда трудились и сегодня работают настоящие профессионалы, которые искренне любят свое дело, бережно, по-хозяйски рачительно относятся к нашим бесценным природным богатствам», - отметил Владимир Путин.
Президент напомнил о развитии рыбохозяйственного комплекса – модернизации перерабатывающих и рыборазводных заводов, обновлении рыболовного флота и создании рабочих мест. Владимир Путин заявил об укреплении конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли и - наполнении российского рынка качественной и доступной рыбной продукцией.
Напомним, в нашей стране День рыбака празднуют во второе воскресенье июля. Праздник учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года.
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