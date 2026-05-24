Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Президент России Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днём тезоименитства.
Встреча прошла в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Это также день тезоименитства самого Патриарха.
Владимир Путин вручил патриарху Кириллу букет белых роз и отметил, что святой равноапостольный Кирилл был не только создателем азбуки, фактически положившей начало русскому языку, но и глубоким философом.
Глава государства подчеркнул, что сегодня России особенно важен опыт патриарха в строительстве межцерковных отношений, а также его труды по сохранению единства многонационального и многоконфессионального российского народа. В завершение президент поблагодарил патриарха Кирилла за его большую и важную работу.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что надежду на спасение души имеют только те, кто исполняет Божий закон, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
- Число жертв взрыва поезда в Пакистане выросло до 23, еще 47 пострадали
- DreamWorks приступила к работе над мультфильмом «Шрек 6»
- Пожарные Калифорнии пытаются предотвратить взрыв резервуара с опасным химикатом
- СМИ: 46 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
- Институт Пушкина: Русский язык насчитывает более четырёх тысяч слов на букву «а»
- Минобороны: ВС РФ не наносили ударов по гражданской инфраструктуре Украины
- Пашинян: Армения установила ж/д сообщение с ЕС через Грузию и Турцию
- Следователи проверят обстоятельства смерти мэра Нальчика
- В ЛНР установили личности всех погибших при теракте в Старобельске