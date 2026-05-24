Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Встреча прошла в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Это также день тезоименитства самого Патриарха.

Владимир Путин вручил патриарху Кириллу букет белых роз и отметил, что святой равноапостольный Кирилл был не только создателем азбуки, фактически положившей начало русскому языку, но и глубоким философом.

Глава государства подчеркнул, что сегодня России особенно важен опыт патриарха в строительстве межцерковных отношений, а также его труды по сохранению единства многонационального и многоконфессионального российского народа. В завершение президент поблагодарил патриарха Кирилла за его большую и важную работу.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что надежду на спасение души имеют только те, кто исполняет Божий закон, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».