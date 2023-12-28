Минтранс открыл первый этап Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева»

В сообщении ведомства напомнили, что автодорога связывает Москву и Санкт-Петербург. Для автомобилистов открыли участок протяжённостью почти 34 км.

Уточняется, что благодаря новому участку появился удобный съезд с трассы М-11 на дорогу Р-132 «Золотое кольцо», позволяющий при движении из Санкт-Петербурга доехать до Бежецка и Ярославля, минуя Тверь.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новой федеральной автотрассы «Восток» на участке от Москвы до Казани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

