Минтранс открыл первый этап Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева»

Министерство транспорта РФ объявило об открытии первого этапа Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева».

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В сообщении ведомства напомнили, что автодорога связывает Москву и Санкт-Петербург. Для автомобилистов открыли участок протяжённостью почти 34 км.

Уточняется, что благодаря новому участку появился удобный съезд с трассы М-11 на дорогу Р-132 «Золотое кольцо», позволяющий при движении из Санкт-Петербурга доехать до Бежецка и Ярославля, минуя Тверь.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новой федеральной автотрассы «Восток» на участке от Москвы до Казани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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