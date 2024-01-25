Путин подписал в Калининграде пластинку с первым концертом Чайковского
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Калининград расписался на виниловой пластинке в Балтийском федеральном университете, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, тем самым глава государства поддержал традицию этого высшего учебного заведения.
«Под подписью Путина также указана дата - 25 января 2024 года», - уточнили в пресс-службе университета.
На этой пластинке записан первый концерт Петра Чайковского. До него свою подпись на виниловом диске с композициями группы «Мельница» оставил помощник президента РФ Максим Орешкин, посетивший Балтийский федеральный университет. Свои виниловые диски подписали губернатор области Антон Алиханов и первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.
Ранее Владимир Путин заявил, что в России растет интерес к высшему образованию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru