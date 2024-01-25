Путин подписал в Калининграде пластинку с первым концертом Чайковского

Как отмечается, тем самым глава государства поддержал традицию этого высшего учебного заведения.

«Под подписью Путина также указана дата - 25 января 2024 года», - уточнили в пресс-службе университета.

На этой пластинке записан первый концерт Петра Чайковского. До него свою подпись на виниловом диске с композициями группы «Мельница» оставил помощник президента РФ Максим Орешкин, посетивший Балтийский федеральный университет. Свои виниловые диски подписали губернатор области Антон Алиханов и первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России растет интерес к высшему образованию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



