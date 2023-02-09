Владимир Путин открыл модернизированный аэропорт «Новый Уренгой»
Президент России Владимир Путин в день 100-летия российской гражданской авиации по видеосвязи провёл встречу с представителями отрасли и принял участие в церемонии открытия модернизированного аэропорта в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что ещё одним важным событием является завершение строительства аэровокзала в Новосибирске, и поблагодарил всех, «кто участвовал в реализации этих проектов».
Он подчеркнул, что благодаря инвесторам, управленцам, проектировщикам и строителям, которые выполнили поставленные перед ними задачи, «заметно вырастёт пассажиропоток реконструированных аэропортов, будут расширены география полётов и маршрутные сети».
«На новый уровень выйдет и обслуживание пассажиров, обеспечение их безопасности, дополнительный импульс получит экономика, социальная сфера регионов, о которых я только что сказал, а главное, жизнь миллионов людей станет более комфортной и удобной», - заключил президент.
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