Владимир Путин объявил дочери Кадырова благодарность

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Карине (Хадижат) Кадыровой, старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Карина Кадырова, занимающая должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, была поощрена за трудовые достижения и многолетнюю добросовестную службу.

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Кадырова была назначена на пост первого заместителя в январе 2024 года, где она отвечает за взаимодействие с социальным блоком. До этого она возглавляла департамент дошкольного образования города Грозный.

В июле 2024 года другая дочь Рамзана Кадырова, Айшат, также была отмечена медалью Международного союза татар. В Чеченской Республике активно работают и другие члены семьи Кадыровых. Глава региона объяснял это тем, что назначает на должности людей, которым он доверяет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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