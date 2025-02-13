Владимир Путин объявил дочери Кадырова благодарность

Кадырова была назначена на пост первого заместителя в январе 2024 года, где она отвечает за взаимодействие с социальным блоком. До этого она возглавляла департамент дошкольного образования города Грозный.

В июле 2024 года другая дочь Рамзана Кадырова, Айшат, также была отмечена медалью Международного союза татар. В Чеченской Республике активно работают и другие члены семьи Кадыровых. Глава региона объяснял это тем, что назначает на должности людей, которым он доверяет, передает «Радиоточка НСН».

