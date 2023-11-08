Путин объявил благодарность Газманову, Рыбину и Сенчуковой
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность певцу Родиону Газманову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, благодарность сыну народного артиста РФ Олега Газманова объявлена «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства».
Также российский лидер объявил благодарность основателю и лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину и его супруге певице Наталье Сенчуковой.
Ранее Путин присвоил звание народного артиста России актеру, режиссеру, гендиректору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru