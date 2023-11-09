Матвиенко призвала установить в России единый статус многодетной семьи
Установить в России единый статус многодетной семьи, призвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.
По её словам, это необходимо сделать, для того, чтобы поддержать престиж многодетной семьи.
«Всё-таки надо вернуться, довести до логического завершения либо единым законом, либо указом президента статус многодетной семьи», — отметила сенатор.
Матвиенко также пообещала активно участвовать в этом процессе и предоставить поддержку со стороны Совета Федерации.
Ранее в Госдуме предложили возвращать многодетным родителям средства за обучение в вузе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru