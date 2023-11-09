Матвиенко призвала установить в России единый статус многодетной семьи

По её словам, это необходимо сделать, для того, чтобы поддержать престиж многодетной семьи.

«Всё-таки надо вернуться, довести до логического завершения либо единым законом, либо указом президента статус многодетной семьи», — отметила сенатор.

Матвиенко также пообещала активно участвовать в этом процессе и предоставить поддержку со стороны Совета Федерации.

Ранее в Госдуме предложили возвращать многодетным родителям средства за обучение в вузе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

