Владимир Путин наградил журналиста Михаила Леонтьева и певицу Аниту Цой
Пресс-секретарь «Роснефти», журналист Михаил Леонтьев был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что журналист получил награду «за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу».
Также Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени певицу и гендиректора компании «Галерея «Мастер» Аниту Цой.
Ранее Путин посмертно наградил Орденом мужества священника РПЦ Николая Котельникова, убитого террористами в Дербенте (Дагестан) 23 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru