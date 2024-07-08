Владимир Путин наградил журналиста Михаила Леонтьева и певицу Аниту Цой

Пресс-секретарь «Роснефти», журналист Михаил Леонтьев был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что журналист получил награду «за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу».

Также Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени певицу и гендиректора компании «Галерея «Мастер» Аниту Цой.

Ранее Путин посмертно наградил Орденом мужества священника РПЦ Николая Котельникова, убитого террористами в Дербенте (Дагестан) 23 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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