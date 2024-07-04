Пранкерам Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) награждены государственными наградами в Кремле, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.
Награждение в Кремле прошло в среду, 3 июля. Наград также был удостоен сам Прилепин – он получил орден Мужества и медаль Минобороны России «За укрепление боевого содружества».
Вован и Лексус известны своими пранками с первыми лицами иностранных государств, где они представляются политиками из других стран и общаются с собеседниками на острые политические темы. Среди их «жертв»: президент Франции Эммануэль Макрон, экс-премьер Британии Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие.
Ранее пранкеры Вован и Лексус позвонили американскому сенатору, послу США по вопросам международной религиозной свободы Сэму Браунбеку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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