Общество

Владимир Путин наградил Леонида Рошаля

3 июля20:17

Владимир Путин наградил орденом Александра Невского Президента Национальной медицинской палаты, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, сообщает РИА «Новости».

Леониду Рошалю 86 лет.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Леонид Рошаль