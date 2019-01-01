Общество
Леониду Рошалю 86 лет.
Владимир Путин наградил Леонида Рошаля
3 июля20:17
Владимир Путин наградил орденом Александра Невского Президента Национальной медицинской палаты, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, сообщает РИА «Новости».
Леониду Рошалю 86 лет.
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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Леонид Рошаль
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