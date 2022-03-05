Владеющая Gucci группа компаний Kering объявила о закрытии магазинов в России

Группа Kering, которая владеет такими люксовыми брендами, как Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине в России

«На фоне растущих опасений из-за нынешней ситуации в Европе», - цитирует ТАСС пресс-службу.

Антироссийские санкции и их последствия теперь затрагивают не только дипломатов и банки, но и технику, магазины одежды, СМИ и другие «иностранные» услуги, которыми россияне привыкли пользоваться каждый день.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Instagram Gucci
ТЕГИ:компанияБренды
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры