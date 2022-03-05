Владеющая Gucci группа компаний Kering объявила о закрытии магазинов в России
Группа Kering, которая владеет такими люксовыми брендами, как Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.
«На фоне растущих опасений из-за нынешней ситуации в Европе», - цитирует ТАСС пресс-службу.
Антироссийские санкции и их последствия теперь затрагивают не только дипломатов и банки, но и технику, магазины одежды, СМИ и другие «иностранные» услуги, которыми россияне привыкли пользоваться каждый день.
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