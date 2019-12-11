Владельцы «Зимней вишни» выплатят родственникам жертв пожара 118 млн рублей

Суд в Кемерове обязал собственников торгового центра «Зимняя вишня» выплатить родственникам погибших при пожаре в ТЦ 118 миллионов рублей. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил координатор общественного центра помощи пострадавшим Дмитрий Малинин.

В свою очередь, адвокат общественного центра помощи пострадавшим Ирина Фаст сообщила, что первое взыскание такого масштаба в рамках Градостроительного кодекса России. Она отметила, что в общей сложности прошло больше 20 судебных заседаний, в первой инстанции дело рассматривалось 6 месяцев.