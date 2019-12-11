Владельцы «Зимней вишни» выплатят родственникам жертв пожара 118 млн рублей
Суд в Кемерове обязал собственников торгового центра «Зимняя вишня» выплатить родственникам погибших при пожаре в ТЦ 118 миллионов рублей. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил координатор общественного центра помощи пострадавшим Дмитрий Малинин.
В свою очередь, адвокат общественного центра помощи пострадавшим Ирина Фаст сообщила, что первое взыскание такого масштаба в рамках Градостроительного кодекса России. Она отметила, что в общей сложности прошло больше 20 судебных заседаний, в первой инстанции дело рассматривалось 6 месяцев.
В конце октября НСН писала, что трое обвиняемых по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вышли на свободу. Среди освобожденных пожарный Сергей Генин, глава компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию в ТЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.
Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта прошлого года. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них дети. По факту ЧП были возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.
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