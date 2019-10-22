Свидетель: Билетёрши кинозала в «Зимней вишне» во время пожара были в сауне

Билетерши кинозала в кемеровской торговом центре «Зимняя вишня» в момент, когда начался пожар, находились в сауне. Как пишет РИА Новости, об этом в зале суда заявил свидетель Виктор Коноплев. Мужчина отметил, что в день трагедии он после тренировки в спортзале, который располагался на верхнем этаже ТЦ, отправился в сауну. По словам Коноплева, там грелись девушки, которые запускали людей на сеанс в кинотеатр.

О том, что они являются билетёршами, свидетель понял из разговора девушек, которые «вели переговоры о кинотеатре».

«А ты почему здесь? А ты должна быть там. Там кино идет, все нормально, двери закрыла, вот и пришла», — пересказал содержание беседы работниц кинотеатра Коноплев.

Однако свидетель добавил, что не сможет опознать предполагаемых билетерш, а также не знает, куда они отправлюсь после начала пожара.