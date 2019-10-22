Свидетель: Билетёрши кинозала в «Зимней вишне» во время пожара были в сауне
Билетерши кинозала в кемеровской торговом центре «Зимняя вишня» в момент, когда начался пожар, находились в сауне. Как пишет РИА Новости, об этом в зале суда заявил свидетель Виктор Коноплев. Мужчина отметил, что в день трагедии он после тренировки в спортзале, который располагался на верхнем этаже ТЦ, отправился в сауну. По словам Коноплева, там грелись девушки, которые запускали людей на сеанс в кинотеатр.
О том, что они являются билетёршами, свидетель понял из разговора девушек, которые «вели переговоры о кинотеатре».
«А ты почему здесь? А ты должна быть там. Там кино идет, все нормально, двери закрыла, вот и пришла», — пересказал содержание беседы работниц кинотеатра Коноплев.
Однако свидетель добавил, что не сможет опознать предполагаемых билетерш, а также не знает, куда они отправлюсь после начала пожара.
Как напоминает НСН, на минувшей неделе в Кемерове из следственного изолятора были освобождены четверо из восьми обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Как сообщает ТАСС, такое решение вынес Заводский районный суд областного центра. В отношении освобождённых применена мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Прокурор просил отправить этих фигурантов под домашний арест. Из СИЗО выйдут начальник пожарного караула Сергей Генин, командир тушения пожара Андрей Бурсин, глава компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию в ТЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, отмечает Ura.ru.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта прошлого года, напоминает RT. Его жертвами стали 60 человек, среди которых 37 детей.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Число погибших при прорыве дамб под Красноярском увеличилось до 17
- Владимиру Зеленскому пригрозили «немирным» Майданом
- Свидетель: Билетёрши кинозала в «Зимней вишне» во время пожара были в сауне
- Дело Серебренникова вернулось в суд
- Китай намерен привлекать туристов из РФ системой «всё включено»