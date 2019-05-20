Сбербанк ответил на сообщения о новых способах мошенничества

В Сбербанке также посоветовали гражданам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата в целях безопасности, пишут «Дни.ру». Кроме того, стоит обращать внимание на подозрительных граждан, которые могут находиться поблизости. Отмечается, что в случае, если человек вызывает сомнения, лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств с помощью банкоматов. Злоумышленники используют схему, которая позволяет украсть деньги во время проведения операции в платёжном терминале, уточняет РЕН ТВ.

Ранее экс-вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, как уберечься от нового вида мошенничества.

