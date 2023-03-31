Владельцы iPhone выбирают тариф-конструктор, но не используют все его преимущества
Пользователи смартфонов с операционной системой iOS чаще выбирают индивидуальные решения, однако максимальную пользу от них получают поклонники Android. Об этом говорится в исследовании компании Yota, специалисты которой проанализировали поведение клиентов, подключивших тариф с индивидуальным наполнением.
Тариф-конструктор сотового оператора позволяет не использовать готовый пакет, а настроить необходимое наполнение и не переплачивать. Калькулятором тарифа пользуется 33,7% всех владельцев iPhone, среди пользователей смартфонов с операционной системой Android таких менее четверти.
При этом, как выяснили аналитики компании, большинство владельцев «яблочных» гаджетов, выбрав наполнение единожды, не изменяют его. Пользователи Android, напротив, корректируют свой тариф – 34% из них за последние полгода изменяли количество минут, Гб или смс в пакете. Кроме того, они активно подключали дополнительные опции, в том числе безлимитный интернет на соцсети, мессенджеры, музыкальные и видеосервисы.
Такое потребительское поведение в целом соответствует подходу разработчиков операционных систем, считает руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.
«iOS традиционно ориентирована на стандартизированные решения. Пользователи могут скачивать приложения только из AppStore, а у владельцев Android есть более широкие возможности – в их распоряжении большое количество магазинов приложений, в том числе российских, они могут персонализировать функционал смартфона», - полагает специалист.
Поведенческие привычки зависят не только от ОС, на которой работает устройство, но и от возраста абонента, отмечается в исследовании. Чаще других меняют условия тарифа молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Каждый пятый из них корректировал количество включенных минут и гигабайтов.
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