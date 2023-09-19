Глава Минздрава РФ пересел с BMW на отечественный автомобиль
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сменил служебную иномарку на отечественный автомобиль, сообщает РИА Новости.
Глава Минздрава 19 сентября прочитал в университете имени Пирогова в Москве лекцию ко Всемирному дню безопасности пациентов. На мероприятие министр, ранее передвигавшийся на BMW, прибыл на российском премиальном седане Aurus Senat чёрного цвета.
Ранее Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только отечественных автомобилей с 2024 года.
О необходимости отказаться от служебных иномарок и пересадить чиновников на российские машины указал президент РФ Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru