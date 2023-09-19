Глава Минздрава РФ пересел с BMW на отечественный автомобиль

Глава Минздрава 19 сентября прочитал в университете имени Пирогова в Москве лекцию ко Всемирному дню безопасности пациентов. На мероприятие министр, ранее передвигавшийся на BMW, прибыл на российском премиальном седане Aurus Senat чёрного цвета.

Ранее Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только отечественных автомобилей с 2024 года.

О необходимости отказаться от служебных иномарок и пересадить чиновников на российские машины указал президент РФ Владимир Путин, передает «Радиоточка НСН».

