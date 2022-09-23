Владельцу сгоревшего под Хабаровском детского лагеря дали девять лет колонии

Обвинение просило дать по восемь лет главе лагеря Максиму Кузнецову и директору компании «Экстрим сервис» Виталию Бурлакову, которые обвинялись по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, начальнику районного отдела МЧС Эдуарду Новгородцеву просили назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы за халатность.

«Девять лет с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на три года — владельцу лагеря, восемь лет с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на три года — директору лагеря и четыре года с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года — начальнику отдела надзорной деятельности и профилактики работы по Солнечному району», — сообщила помощник прокурора.

Пожар в палаточном лагере на территории комплекса «Холдоми» произошел в июле 2019 года, сгорели 20 из 26 палаток. В лагере находились 189 детей в возрасте 7-15 лет; одна девочка погибла на месте, трое детей скончались в больнице от ожогов. Еще шесть человек получили травмы, отмечает телеканал 360. Следователи установили нарушения пожарной безопасности в лагере: в палатках были электрические обогреватели, неполадки в работе аппаратов привели к пожару, пишет РИА ФАН.

