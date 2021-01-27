Владельцев полигонов обяжут оплачивать их рекультивацию

Курирующая экологию вице-премьер Виктория Абрамченко поручила 17 декабря Минприроды, Росприроднадзору и Российскому экологическому оператору представить предложения по созданию механизмов, способных обеспечить реализацию работ по рекультивации мусорных полигонов и свалок за счет их владельцев. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию протокола совещания с вице-премьером.

Представитель вице-премьера Марта Галичева объяснила инициативу тем, что владельцы полигонов открывают все больше площадок, потому что не несут ответственность за загрязнение, а оплата рекультивации происходит за счет государства.

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Согласно Нацпроекту «Экология», к 2024 году планируется ликвидировать как минимум 191 свалок и полигонов. На эти цели будет выделено 124 млрд рублей. В конце декабря последний из 39 полигонов был закрыт в Подмосковье.



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ФОТО: pixabay.com
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