Глава Минприроды назвал «проблемными» мусорные полигоны в 18 регионах

Министр отметил, что около 18 регионов являются проблемными с точки зрения организации мусорных полигонов. Он подчеркнул, что у ведомства накопились "вопросы к руководителям" этих частей России.

Козлов пояснил, что в число проблем входит увеличение протяженности полигонов. Он привел в пример ситуацию, в которой длина полигона увеличилась с 23 км до 100 без согласования и обоснования причин.

Глава Минприроды отметил, что ведомство вынуждено обратиться за помощью к коллегам из Генеральной прокуратуры для решения проблем с мусорными полигонами в регионах, и заключил, что правительству "предстоит много работы" в этом направлении.

