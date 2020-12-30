Глава Минприроды назвал «проблемными» мусорные полигоны в 18 регионах
Полигоны для хранения отходов не соответствуют экологическим и санитарным требованиям в 18 регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова в эфире телеканала "Россия-24".
Министр отметил, что около 18 регионов являются проблемными с точки зрения организации мусорных полигонов. Он подчеркнул, что у ведомства накопились "вопросы к руководителям" этих частей России.
Козлов пояснил, что в число проблем входит увеличение протяженности полигонов. Он привел в пример ситуацию, в которой длина полигона увеличилась с 23 км до 100 без согласования и обоснования причин.
Глава Минприроды отметил, что ведомство вынуждено обратиться за помощью к коллегам из Генеральной прокуратуры для решения проблем с мусорными полигонами в регионах, и заключил, что правительству "предстоит много работы" в этом направлении.
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