Владельцам дронов со следующей недели грозят штрафы
Дроны, которые находятся на территории России и осуществляют полеты, должны быть зарегистрированы до воскресенья, 27 октября, сообщает Ura.ru.
Вместе с тем уточняется, что на сегодняшний день на учете находятся всего пять процентов всех беспилотных устройств из тех, что находятся на руках у граждан.
Согласно статистике Росавиации, ведомство получило 3197 заявок на регистрацию дронов. Официально зарегистрированы уже 1562 машины, еще 31 заявка была отклонена.
Прaвилa регистрaции беспилотных воздушных судов вступили в силу с 27 сентября. Теперь кaждый, кто покупaет дрон, должен зaрегистрировaть его в Росaвиaции.
Ранее НСН писала, что силовики могут получить право сбивать дроны-нарушители. Принять соответствующий законопроект могут в первом чтении комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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