Дроны, которые находятся на территории России и осуществляют полеты, должны быть зарегистрированы до воскресенья, 27 октября, сообщает Ura.ru.

Вместе с тем уточняется, что на сегодняшний день на учете находятся всего пять процентов всех беспилотных устройств из тех, что находятся на руках у граждан.

Согласно статистике Росавиации, ведомство получило 3197 заявок на регистрацию дронов. Официально зарегистрированы уже 1562 машины, еще 31 заявка была отклонена.

Прaвилa регистрaции беспилотных воздушных судов вступили в силу с 27 сентября. Теперь кaждый, кто покупaет дрон, должен зaрегистрировaть его в Росaвиaции.

Ранее НСН писала, что силовики могут получить право сбивать дроны-нарушители. Принять соответствующий законопроект могут в первом чтении комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

