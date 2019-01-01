Силовики получат право сбивать дроны

Силовики могут получить право сбивать дроны-нарушители. Как отмечает ТАСС, принять соответствующий законопроект в первом чтении комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

RT подчёркивает, что соответствующая инициатива будет рассмотрена 23 июля. В частности, проект определит полномочия ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ. Правоохранители смогут самостоятельно определять принадлежность беспилотника и менять траекторию полета. Если дрон создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, силовики смогут уничтожить гаджет.

Ранее НСН сообщала, что в России планируют ввести системы мониторинга состояния дорожного покрытия в режиме реального времени. Об этом заявили в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет», пишет RT.

Сообщается, что собирать необходимую информацию планируется с помощью специальных дронов и видеорегистраторов граждан, которые согласятся предоставлять видеопоток в облако для анализа. Кроме того, в процессе будут участвовать видеосистемы и датчики, которые будут установлены на муниципальном транспорте и вдоль дорог.

