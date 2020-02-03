Владельца крымского сафари-парка арестовали на два месяца

Белогорский районный суд в Крыму арестовал на два месяца владельца местного сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Его взяли под арест в зале суда.

Ранее Зубков находился под подпиской о невыезде, однако 20 января он не явился на судебное заседание, в результате мера пресечения была ужесточена, сообщает NEWS.ru