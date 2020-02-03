Владельца крымского сафари-парка арестовали на два месяца
Белогорский районный суд в Крыму арестовал на два месяца владельца местного сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Его взяли под арест в зале суда.
Ранее Зубков находился под подпиской о невыезде, однако 20 января он не явился на судебное заседание, в результате мера пресечения была ужесточена, сообщает NEWS.ru
Глава пресс-службы сафари-парка Татьяна Алексагина рассказала ТАСС, что 20 января Зубков не мог присутствовать на заседании, так как находился на совещании в Минэкономразвития.
Поводом для уголовного преследования Зубкова стал инцидент двухлетней давности, когда лев покусал посетительницу сафари-парка. Сам бизнесмен заявлял, что пострадавшая в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.
При этом в конце января Зубков встречался с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Тогда глава республики пообещал оказать «необходимое содействие» сафари-парку, сообщало КИА.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- К законопроекту об изменении Конституции поступило 65 поправок
- Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили исключен из сборной РФ
- До пяти суток. Инфекционист навал срок жизни китайского коронавируса
- Все организованные российские туристы вернулись из КНР в РФ
- Совет Госдумы продлил срок подачи поправок в Конституцию