Владельца крымского сафари-парка арестовали на два месяца

3 февраля 202019:40

Белогорский районный суд в Крыму арестовал на два месяца владельца местного сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Его взяли под арест в зале суда.

Ранее Зубков находился под подпиской о невыезде, однако 20 января он не явился на судебное заседание, в результате мера пресечения была ужесточена, сообщает NEWS.ru

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Глава пресс-службы сафари-парка Татьяна Алексагина рассказала ТАСС, что 20 января Зубков не мог присутствовать на заседании, так как находился на совещании в Минэкономразвития.

Поводом для уголовного преследования Зубкова стал инцидент двухлетней давности, когда лев покусал посетительницу сафари-парка. Сам бизнесмен заявлял, что пострадавшая в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.

При этом в конце января Зубков встречался с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Тогда глава республики пообещал оказать «необходимое содействие» сафари-парку, сообщало КИА.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Михальчевский
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