Владельца девелопера Seven Suns арестовали по подозрению в нарушении прав дольщиков

Бизнесмена подозревают в нарушении закона, связанного с деньгами участников долевого строительства. Рыжкова заключили под стражу до 28 мая. В случае признания виновным предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы.

Компания Seven Suns строит дома в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Среди них проект «Сказочный лес», расположенный у границ охраняемой территории «Лосиный остров» в столице.

Ранее в Красноярском крае арестовали бывшего главу Березовского района Виктора Швецова по уголовному делу о злоупотреблениях с земельными участками, передает «Радиоточка НСН».

