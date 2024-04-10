Владельца девелопера Seven Suns арестовали по подозрению в нарушении прав дольщиков
Тушинский суд Москвы отправил под арест владельца девелоперской группы Seven Suns Алексея Рыжова, пишет ТАСС.
Бизнесмена подозревают в нарушении закона, связанного с деньгами участников долевого строительства. Рыжкова заключили под стражу до 28 мая. В случае признания виновным предпринимателю грозит до пяти лет лишения свободы.
Компания Seven Suns строит дома в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Среди них проект «Сказочный лес», расположенный у границ охраняемой территории «Лосиный остров» в столице.
Ранее в Красноярском крае арестовали бывшего главу Березовского района Виктора Швецова по уголовному делу о злоупотреблениях с земельными участками, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru