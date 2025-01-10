Владелице пекарни в Перми предъявлено обвинение в массовом отравлении
Владелица и исполнительный директор пермской пекарни, в продукции которой были зафиксированы случаи массового отравления, задержаны и обвинены в оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю.
По данным следствия, с 26 декабря 2024 года по 8 января обвиняемые продавали в сети пекарен Перми продукцию, не соответствующую стандартам безопасности. В результате этого несколько десятков клиентов обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор подтвердил, что причиной отравлений стал сальмонеллез.
Обвинения предъявлены по статье о предоставлении небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору. Следствие ходатайствует о заключении обвиняемых под стражу.
По предварительным данным, жертвами отравления стали не менее 80 человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владелице пекарни в Перми предъявлено обвинение в массовом отравлении
- Киевская полиция ищет подростков, которые слушали российскую музыку на улице
- Остаток средств на поддержку Украины перейдет в распоряжение команды Трампа
- Акции «Газпром нефти» выросли на фоне новых санкций США
- Джуд Лоу исполнит роль Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник»
- В Курске задержан подросток по делу о покушении на террористический акт
- Суд отклонил иск петербуржца к Роскомнадзору по делу о медленной работе YouTube
- В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА
- Вучич заявил, что США требуют полного выхода России из NIS
- Рэпера Scally Milano депортировали из Японии после высказываний о Курилах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru