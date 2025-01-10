Владелице пекарни в Перми предъявлено обвинение в массовом отравлении

Владелица и исполнительный директор пермской пекарни, в продукции которой были зафиксированы случаи массового отравления, задержаны и обвинены в оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю.

По данным следствия, с 26 декабря 2024 года по 8 января обвиняемые продавали в сети пекарен Перми продукцию, не соответствующую стандартам безопасности. В результате этого несколько десятков клиентов обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор подтвердил, что причиной отравлений стал сальмонеллез.