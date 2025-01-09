В Перми не менее 80 человек отравились после посещения пекарни
В Перми не менее 80 человек обратились за медицинской помощью после подозрения на пищевое отравление, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Следственный комитет по региону сообщил, что первые случаи заболевания были зафиксированы с 29 декабря 2024 года. В числе пострадавших есть клиенты пекарен сети «Хлебница», которая продает не только выпечку, но и салаты и гарниры.
7 января Роспотребнадзор подтвердил случаи сальмонеллеза, заболевшие связали инфекцию с потреблением блюд из данной сети пекарен. В Перми действует более 30 заведений этой сети. Следователи начали расследование по делу об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, по которой максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.
В конце декабря 2024 года 14 человек в Воронежской области попали в больницу с симптомами отравления после обеда в столовой, принадлежащей сети Х5, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru