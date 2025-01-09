В Перми не менее 80 человек отравились после посещения пекарни

В Перми не менее 80 человек обратились за медицинской помощью после подозрения на пищевое отравление, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Следственный комитет по региону сообщил, что первые случаи заболевания были зафиксированы с 29 декабря 2024 года. В числе пострадавших есть клиенты пекарен сети «Хлебница», которая продает не только выпечку, но и салаты и гарниры.